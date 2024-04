Wybory samorządowe 2024. Tak głosowali bydgoszczanie. Frekwencja w Kujawsko-Pomorskiem niższa niż w całym kraju

Stella utopiła bliźniaki, a potem ubrała je i położyła do łóżeczka! 44-latka nie trafiła do więzienia

W niedzielę, 7 kwietni o godz. 18.30 Państwowa Komisja Wyborcza podała najnowszą frekwencję w wyborach samorządowych 2024. Do godziny 17 wzięło w nich udział 39,43 proc. uprawnionych do głosowania. To o prawie 20 proc. mniej wyborców niż w wyborach parlamentarnych, które odbyły się jesienią ubiegłego roku (do godz. 17 frekwencja wynosiła ponad 57 proc.).

Najwyższą frekwencję w wyborach samorządowych 2024 do późnego popołudnia odnotowano w woj. świętokrzyskim, a najniższą w woj. opolskim. Jak natomiast wyglądała ona w woj. kujawsko-pomorskim, a także w samej Bydgoszczy?

Według informacji przekazanej przez PKW, do godz. 17.00 w wyborach samorządowych wzięło udział 38,58 proc. wyborców z Kujawsko-Pomorskiego. Frekwencja na poziomie województwa jest o prawie 1 procent niższa niż na poziomie krajowym. Jeszcze niższą zaobserwowano natomiast w samej Bydgoszczy. Tu do urn wybrało się 35,5% uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała również, że odnotowano łącznie 350 incydentów dotyczących łamania ciszy wyborczej. Przypomnijmy, że przed południem w Kujawsko-Pomorskiem (z innych powodów niż łamanie ciszy) również doszło do incydentu.

Policja musiała interweniować w w lokalu wyborczym w świetlicy "Leśny Zakątek" w Białym Borze (gmina Grudziądz, szósty okręg), gdzie doszło do awantury. Jeden z wyborców spowodował zamieszanie, a następnie podarł kartę do głosowania.