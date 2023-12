Wypadek na DK 10 pod Bydgoszczą! Zderzyły się dwie ciężarówki i osobówka [ZDJĘCIA]

Informacja o wypadku dotarła do służ wczesnym rankiem. - O godzinie 5:20 na DK 10 na wysokości salonu scanii doszło do zderzenia dwóch aut ciężarowych oraz osobowego. W wyniku wypadku w samochodzie osobowym został uwięziony kierowca. Po przybyciu naszego zastępu przystąpiono do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz przy użyciu narzędzi hydraulicznych uwolnienia zakleszczonej osoby. Po krótkiej chwili poszkodowany został uwolniony i przeniesiony do karetki Zespołu Ratownictwa Medycznego - przekazali nam druhowie z OSP Solec Kujawski.

Wszyscy uczestnicy wypadku zostali przebadani oraz przewiezieni do pobliskich szpitali. Na miejscu brały udział 2 zastępy z OSP Solec Kujawski oraz 1 ze SP PSP Bydgoszcz.

Kierowcom radzimy omijać ten odcinek D K10 - obecnie na miejscu zdarzenia ruch jest zablokowany w obu kierunkach.

