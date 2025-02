Znamy szczegóły!

Wypadek w Bydgoszczy! 33-letni sprawca nie miał prawa jazdy [ZDJĘCIA]

W piątkowy poranek (21 lutego) na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z Trasą Uniwersytecką doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Sprawcą okazał się 33-letni kierowca fiata punto, który wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Co więcej, mężczyzna nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. W wyniku zderzenia hyundaia i fiata nikt nie odniósł obrażeń, choć w jednym z aut podróżowało małe dziecko.