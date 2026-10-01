Wyszedł z domu i przepadł bez śladu. Co się stało z 59-letnim Piotrem? Jest pilny apel policji

Do zaginięcia Piotra Rybickiego doszło 24 września 2026 roku. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, 59-latek między godz. 18:30 a 18:50, podczas nieobecności domowników, wyszedł z miejsca zamieszkania na osiedlu Kapuściska w Bydgoszczy. Nie powiedział nikomu, dokąd się udaje. Od tamtej pory nie wrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Tak wygląda zaginiony Piotr

Piotr Rybicki ma około 180 cm wzrostu. Jest otyłej budowy ciała, ma niebieskie oczy oraz jasne, krótkie włosy po bokach i łysinę na czubku głowy.

W chwili zaginięcia 59-latek miał na sobie szarą bluzę, czarne spodnie długości 3/4 oraz czarne sportowe buty typu adidas. Mężczyzna nie miał skarpetek.

Policja prosi o pomoc

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Bydgoszcz Wyżyny prowadzą poszukiwania Piotra Rybickiego i apelują do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat jego miejsca pobytu.

Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może pomóc w ustaleniu, gdzie obecnie znajduje się 59-latek.

Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Piotr Rybicki, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Wyżyny pod numerami 47 751 15 59 lub 47 751 15 60. Informacje można również przekazać pod numerem alarmowym 112.