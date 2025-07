Zabójstwo i pościg koło świecia! Aż 7 osób zatrzymanych. Kim jest podejrzany?

Bójka w lokalu zakończona śmiercią

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w jednym z lokali w Nowem, niedaleko Świecia. Jak relacjonuje rzeczniczka prasowa świeckiej policji, Joanna Tarkowska: "Policjanci zostali wezwani po godzinie 2 do bójki pomiędzy grupami mężczyzn, do której doszło w jednym z lokali w Nowem k. Świecia. Jedna grupa przebywała w lokalu, a druga przechodziła obok."

W trakcie szarpaniny 41-letni mieszkaniec powiatu świeckiego został ugodzony nożem. Niestety, obrażenia okazały się śmiertelne. Dwie inne osoby odniosły niegroźne obrażenia.

Ucieczka i pościg

Uczestnicy bójki próbowali uciec samochodem, ignorując wezwania policji do zatrzymania. W pewnym momencie kierowca hyundaia nawet próbował zepchnąć radiowóz z drogi i doprowadził do kolizji! Uciekinierzy nie odpuścili i wybiegli z auta. Próbowali uciec pieszo. W końcu policjanci zatrzymali mężczyzn. To osoby w wieku od 21 do 45 lat. Wszyscy byli nietrzeźwi.

Grób Justyny i Zbigniewa W. w Limanowej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zatrzymanie zabójcy

W jednym z hoteli osobny patrol policji zatrzymał 29-letniego obywatela Kolumbii, podejrzewanego o zabójstwo. Łącznie zatrzymano siedem osób, w tym pięciu Kolumbijczyków.

W Nowem trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. Zebrany materiał dowodowy pozwoli na ustalenie dokładnych przyczyn i przebiegu tragicznego zdarzenia.