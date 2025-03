Zaginięcie Jowity Zielińskiej wciąż pozostaje zagadką. Rodzina 31-latki wciąż szuka śladów

Dzień Kobiet 2025. Co kupić 8 marca? Te prezenty zawsze się sprawdzają

Autor:

6 marca minęło dokładnie osiem miesięcy od dnia, kiedy 31-letnia Jowita Zielińska wyszła z pracy w sklepie mięsnym w Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie) i jak zwykle udała się w podróż powrotną do domu w Lisinach. By tam dotrzeć, musiała pokonać jedynie 17 km.

Najpierw busem dotarła do miejscowości Rogowo, gdzie przesiadła się na rower. Ostatni raz świadkowie widzieli Jowitę w okolicach Rojewa. Tam, przy wjeździe na leśną drogę, zarejestrowały ją także kamery monitoringu. Nie ma jednak żadnego zapisu, który byłby dowodem na to, że Jowita z szosy wyjechała. Kobieta rozpłynęła się w powietrzu zaledwie kilometr od domu. Od ośmiu miesięcy trwają intensywne poszukiwania 31-latki. Lokalna policja, straż pożarna i specjalne służby przeczesywały lasy i inne okoliczne tereny, by odnaleźć zaginioną. Poszukiwania z ochotnikami organizuje także zrozpaczona rodzina Jowity - m.in. jej teściowie.

Zobacz: Nowe doniesienia ws. zaginionej Jowity Zielińskiej. Tajemniczy sygnał telefonu i auto na polance w lesie

Rower Jowity znaleziono kilka kilometrów od jej domu

Jedynym przełomowym momentem, jaki pojawił się w sprawie, było odnalezienie roweru Jowity, na którym 31-latka wracała 6 lipca 2024 roku z pracy. Jednoślad znaleziono 10 sierpnia 2024 r. 5 km od miejsca zamieszkania kobiety, w Wierzchowiskach. Rower był w miejscu znajdującym się w przeciwną stronę niż ta, w którą zmierzała Jowita. Po dziewczynie nie było jednak ani śladu. Nadal nie wiadomo, gdzie jest, ani co się z nią stało.

Rodzina Jowity Zielińskiej, mimo smutku i rozpaczy, wciąż nie traci nadziei na to, że 31-latka szczęśliwie się odnajdzie. Szczególnie w tym czasie jest im trudno pogodzić się z nieobecnością zaginionej, bowiem 14 listopada Jowita obchodziła swoje 31. urodziny...

- 6 marca mija 8 miesięcy odkąd nie ma z nami Jowity. Nadal prowadzimy poszukiwania. Sprawdzaliśmy noclegownie, schroniska oraz wiele instytucji, w których ewentualnie mogłaby przebywać Jowita. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej pomyślnej wiadomości - mówi dziennikarzom TVP Bydgoszcz rodzina 31-latki.

Rysopis zaginionej Jowity Zielińskiej

Jowita Zielińska ma ok 170 cm wzrostu , szczupłą budowę ciała, włosy do ramion koloru rudego, oczy zielone

W dniu zaginięcia, czyli 6 lipca, ubrana była w czarne krótkie spodenki i bluzkę w kratkę, poruszała rowerem typu damka koloru ciemnozielonego i koszykiem przy sterze.

Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z policją pod nr 112 lub 47 753 92 00.

Krótka wcale nie najkrótsza, czyli poszukiwania najkrótszej ulicy w Lublinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.