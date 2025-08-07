Zaglądamy do mieszkańców bydgoskiego ZOO. Kto mieszka w sercu Myślęcinka?

Ogród Zoologiczny w Myślęcinku to dom dla ponad 700 zwierząt 130 gatunków, w tym wielu objętych ochroną.

Odwiedzający mogą podziwiać zarówno rodzimą faunę, jak i egzotyczne gatunki, takie jak tygrys amurski czy lemury.

Dla najmłodszych przygotowano Mini Zoo, a placówka prowadzi też lekcje przyrody.

To miejsce, które łączy edukację z rozrywką.

ZOO w Myślęcinku to prawdziwa oaza przyrody. Na 14 hektarach zamieszkuje tu ponad 700 zwierząt reprezentujących aż 130 gatunków kręgowców. Co ciekawe, aż 70 z nich to gatunki objęte ścisłą ochroną. To miejsce, które łączy edukację z rozrywką – idealne na rodzinny spacer, lekcję biologii w plenerze czy po prostu relaks pośród natury.

Co można tu zobaczyć? Przede wszystkim – mnóstwo przedstawicieli naszej rodzimej fauny. Wybiegach dumnie prezentują się jelenie, daniele, dziki, żubry czy łosie, ale nie brakuje też drapieżników – można tu podziwiać wilki, niedźwiedzie brunatne, rysie, żbiki czy kuny. Na dzieci czekają mniejsze ssaki, jak jeże, tchórze i borsuki.

Zachwyca również ptasia część ogrodu. Mieszkańcami wolier są m.in. majestatyczne orły bieliki, sokoły wędrowne, sowy śnieżne i puszczyki. Ciekawą kolekcję stanowią również ptaki wodne, jak czaple, łabędzie, mewy, kaczki czy bernikle, które można spotkać spacerując wokół centralnego stawu z wyspą.

Nie brakuje również akcentów bardziej egzotycznych. Na odwiedzających czekają lemury katta, krokodyle kameruńskie oraz majestatyczny tygrys amurski. To rzadki widok w zoo skupionym na polskiej faunie – i dlatego przyciąga jeszcze większe zainteresowanie.

Dla najmłodszych przygotowano Mini Zoo – bezpieczną przestrzeń, gdzie dzieci mogą zobaczyć z bliska m.in. świnki morskie, kury, ozdobne gołębie, kucyki szetlandzkie czy kozy karłowate. To właśnie tutaj maluchy mogą bez obaw nawiązać pierwszy kontakt z przyrodą – a może nawet pogłaskać osiołka!

Myślęcińskie ZOO to jednak nie tylko atrakcja turystyczna. Współpracuje z lokalnymi uczelniami – m.in. Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego i Politechniką Bydgoską – oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Prowadzi lekcje przyrody i edukacyjne warsztaty, łącząc teorię z praktyką w otoczeniu przyrody.

Koszt biletów wstępu wygląda następująco:

Bilet normalny 35 zł

Bilet ulgowy 25 zł

Bilet normalny „środa z rabatem” w dni powszednie 20 zł

Bilet ulgowy „środa z rabatem” w dni powszednie 15 zł

Bilet grupowy normalny – min 20 osób (cena za osobę) 19 zł

Bilet grupowy ulgowy min. 20 osób (cena za osobę) 14 zł

Bilet rodzinny 2+2 (za cztery osoby) 95 zł

Karnet wstępu do ZOO na 6 wejść na okaziciela 150 zł

Quiz dla miłośników zwierząt. Co wiesz o swoim pupilu? Pytanie 1 z 10 Ile najdłużej może żyć złota rybka w warunkach domowych? około 5 lat około 10 lat około 20 lat Następne pytanie