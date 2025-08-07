Zaglądamy do mieszkańców bydgoskiego ZOO. Kto mieszka w sercu Myślęcinka?

W samym sercu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek znajduje się miejsce, gdzie dzikie zwierzęta czują się jak w domu, a odwiedzający mogą poznać rodzimą przyrodę z bliska. Mowa o bydgoskim ZOO, które specjalizuje się w hodowli gatunków występujących w Polsce, choć nie brakuje tu też bardziej egzotycznych mieszkańców. Sprawdźmy, kto na co dzień mieszka w tym niezwykłym ogrodzie!

  • Ogród Zoologiczny w Myślęcinku to dom dla ponad 700 zwierząt 130 gatunków, w tym wielu objętych ochroną.
  • Odwiedzający mogą podziwiać zarówno rodzimą faunę, jak i egzotyczne gatunki, takie jak tygrys amurski czy lemury.
  • Dla najmłodszych przygotowano Mini Zoo, a placówka prowadzi też lekcje przyrody.
  • To miejsce, które łączy edukację z rozrywką.

ZOO w Myślęcinku to prawdziwa oaza przyrody. Na 14 hektarach zamieszkuje tu ponad 700 zwierząt reprezentujących aż 130 gatunków kręgowców. Co ciekawe, aż 70 z nich to gatunki objęte ścisłą ochroną. To miejsce, które łączy edukację z rozrywką – idealne na rodzinny spacer, lekcję biologii w plenerze czy po prostu relaks pośród natury.

Co można tu zobaczyć? Przede wszystkim – mnóstwo przedstawicieli naszej rodzimej fauny. Wybiegach dumnie prezentują się jelenie, daniele, dziki, żubry czy łosie, ale nie brakuje też drapieżników – można tu podziwiać wilki, niedźwiedzie brunatne, rysie, żbiki czy kuny. Na dzieci czekają mniejsze ssaki, jak jeże, tchórze i borsuki.

Zachwyca również ptasia część ogrodu. Mieszkańcami wolier są m.in. majestatyczne orły bieliki, sokoły wędrowne, sowy śnieżne i puszczyki. Ciekawą kolekcję stanowią również ptaki wodne, jak czaple, łabędzie, mewy, kaczki czy bernikle, które można spotkać spacerując wokół centralnego stawu z wyspą.

Nie brakuje również akcentów bardziej egzotycznych. Na odwiedzających czekają lemury katta, krokodyle kameruńskie oraz majestatyczny tygrys amurski. To rzadki widok w zoo skupionym na polskiej faunie – i dlatego przyciąga jeszcze większe zainteresowanie.

Dla najmłodszych przygotowano Mini Zoo – bezpieczną przestrzeń, gdzie dzieci mogą zobaczyć z bliska m.in. świnki morskie, kury, ozdobne gołębie, kucyki szetlandzkie czy kozy karłowate. To właśnie tutaj maluchy mogą bez obaw nawiązać pierwszy kontakt z przyrodą – a może nawet pogłaskać osiołka!

Myślęcińskie ZOO to jednak nie tylko atrakcja turystyczna. Współpracuje z lokalnymi uczelniami – m.in. Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego i Politechniką Bydgoską – oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Prowadzi lekcje przyrody i edukacyjne warsztaty, łącząc teorię z praktyką w otoczeniu przyrody.

Koszt biletów wstępu wygląda następująco:

  • Bilet normalny 35 zł
  • Bilet ulgowy 25 zł
  • Bilet normalny „środa z rabatem” w dni powszednie 20 zł
  • Bilet ulgowy „środa z rabatem” w dni powszednie 15 zł
  • Bilet grupowy normalny – min 20 osób (cena za osobę) 19 zł
  • Bilet grupowy ulgowy min. 20 osób (cena za osobę) 14 zł
  • Bilet rodzinny 2+2 (za cztery osoby) 95 zł
  • Karnet wstępu do ZOO na 6 wejść na okaziciela 150 zł
