Żar leje się z nieba! IMGW ostrzega, a służby apelują: chrońcie siebie i zwierzęta

IMGW-PIB ostrzega przed wyjątkowo gorącymi dniami w Bydgoszczy i okolicach. Od środy, 2 lipca, od godziny 12:00, do czwartku, 3 lipca, do godziny 17:00 prognozowane są upały z temperaturą maksymalną od 30°C do 33°C, a nocą od 15°C do 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 90%, a ostrzeżenie może być aktualizowane w zależności od dalszych prognoz.

Wysokie temperatury to poważne zagrożenie dla zdrowia, dlatego lekarze i służby ratunkowe przypominają, jak ważne jest regularne nawadnianie organizmu. W czasie upałów warto zawsze mieć przy sobie butelkę wody i pić ją małymi łykami, zanim pojawi się pragnienie. Odpowiednie nawodnienie pomaga uniknąć przegrzania, udaru cieplnego i groźnych dla zdrowia omdleń.

Nie zapominajmy także o naszych czworonożnych przyjaciołach. Zwierzęta również cierpią z powodu upału. Pamiętajmy, by zapewnić im stały dostęp do świeżej wody, a także nigdy – nawet na chwilę – nie zostawiać ich w zamkniętych samochodach. Nawet kilka minut w nagrzanym aucie może być dla zwierzaka śmiertelnie niebezpieczne.

Warto również unikać wychodzenia z domu w najgorętszych godzinach dnia – szczególnie osoby starsze, dzieci i osoby przewlekle chore. Zaleca się noszenie przewiewnych, jasnych ubrań i nakrycia głowy. Gdy to możliwe, warto szukać cienia, a w mieszkaniach zadbać o wentylację i zasłonięcie okien.

Upały w mieście mogą także wpływać na jakość powietrza i obciążać sieci energetyczne, dlatego tak ważna jest ostrożność i rozwaga. IMGW przypomina, że ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza realne zagrożenie zdrowia, a w skrajnych przypadkach – życia.

Bądźmy odpowiedzialni – zadbajmy o siebie, najbliższych i zwierzęta. A w czasie największego skwaru – pozwólmy ciszy i odpoczynkowi działać na naszą korzyść.

