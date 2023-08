Żar będzie lał się z nieba! Tak ciepło długo nie było. IMGW ostrzega mieszkańców Bydgoszczy

44-latka zginęła w drogowym horrorze pod Świeciem. To zdjęcie z wypadku przeraża

Przed nami upalne dni na Kujawach i Pomorzu. W większej części regionu temperatura przekroczy 30°C. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 29°C do 33°C, a to oznacz ogromne zagrożenie dla zdrowia niektórych mieszkańców. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenie II stopnia na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które obowiązuje od godziny 12:00 14 sierpnia do godziny 19:00 17 sierpnia.

Zobacz: Afrykańskie upały w Polsce. Nawet 37 stopni w cieniu. Padła konkretna data

Dzisiaj na południu słonecznie. Poza tym więcej chmur i możliwy przelotny deszcz lub pojedyncze burze z opadami do 10-20 mm i porywami wiatru do 65 km/h. Temperatura maksymalna od 26°C na północnym wschodzie do 32°C miejscami na zachodzie, chłodniej nad morzem od 23° do 25°#IMGW pic.twitter.com/gBnAdE882T— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 14, 2023

Ostrzeżenie II stopnia. Co oznacza?

Drugi stopień ostrzeżenia to pomarańczowy alert. II stopień oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

