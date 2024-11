i Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie zdjęcie ilustracyjne

O krok od tragedii!

Zatrucie tlenkiem węgla pod Świeciem! Trzy osoby w szpitalu, w tym dwoje dzieci

Do zdarzenia doszło we wtorek, 12 listopada. Jak przekazały służby, w domu jednorodzinnym w gminie Świecie ulatniał się tlenek węgla. Przybyłe na miejsce pogotowie zabrało do szpitala jedną osobę dorosłą i dwoje dzieci.