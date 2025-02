Zatrzymani na gorącym uczynku! Dwóch bydgoszczan oszukiwało metodą na BLIKA

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2025. To trzeba wiedzieć przed majowym testem

Wyłudzali kody i kradli pieniądze z bankomatów. Bydgoszczanie są już w rękach policji

Do pierwszego zatrzymania doszło w środę (5.02.2025) około południa na bydgoskim Szwederowie. Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zauważyli mężczyznę, który nerwowo rozglądał się wokół bankomatu, często zerkał na telefon i zachowywał się podejrzanie. Gdy policjanci podjęli interwencję, 26-latek próbował uciekać, ale szybko został obezwładniony i przewieziony do aresztu.

Kilka godzin później, po godzinie 15:00, kryminalni z komisariatu na Szwederowie zatrzymali drugiego podejrzanego. 22-latek został zauważony przy ulicy Szubińskiej, gdzie chodził od bankomatu do bankomatu, próbując wypłacić pieniądze przy użyciu fałszywych kodów BLIK. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania i również trafił do policyjnego aresztu.

- Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy wykazał, że mężczyźni działali wspólnie przy kilku oszustwach. Starszy z nich usłyszał 16 zarzutów, natomiast młodszy – 5. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zarzutów, ponieważ śledztwo wciąż trwa - wyjaśnia rzecznik bydgoskiej policji.

Policja przypomina, że metoda na BLIKA to popularny sposób oszustwa, polegający na wyłudzaniu kodów dostępu do kont bankowych, często poprzez podszywanie się pod znajomych lub rodzinę w mediach społecznościowych. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i dokładne weryfikowanie próśb o przekazanie pieniędzy

