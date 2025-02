Bydgoszcz. Wypadek tramwaju. Wykoleił się i uderzył w budynek

Aktualizacja godz. 17.46

Jak przekazał naszej redakcji, st. kpt. Karol Smarz, rzecznik KM PSP w Bydgoszczy, do wykolejenia się tramwaju doszło, gdy skręcał z ul. Gdańskiej w ul. Focha. Dwoma wagonami jechało od ok. 30 do ok. 50 pasażerów, ale większość z nich opuściła pojazd chwilę po wypadku. Na miejsce udało się 6 zastępów straży pożarnej, których głównym obowiązkiem było zabezpieczenie całego terenu.

- Trwają jeszcze czynności służb technicznych komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, które mają na celu "wkolejenie" tramwaju, czyli ustawienie go z powrotem na torach. Pech chciał, że po uderzeniu w budynek, co nie spowodowało naruszenia jego konstrukcji ani żadnych poważnych zniszczeń, oba wagony zatrzymały się w poprzek ul. Focha. Jest ona jedną z głównych arterii miasta, więc utrudnienia w ruchu są bardzo duże, ale powinny się niedługo zakończyć - dodaje Smarz.

Wczesnej pisaliśmy:

Służby ratownicze pracują na skrzyżowaniu ulic: Gdańskiej, Focha i Jagiellońskiej, gdzie we wtorek, 11 lutego, ok. godz. 15 doszło do wypadku tramwaju linii numer 6. Jak informuje policja, pojazd wykoleił się, jadąc z ul. Gdańskiej w stronę ronda Jagiellonów, po czym uderzył w budynek dawnego Savoya.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną wykolejenia się tramwaju była nadmierną prędkość, z jaką motorniczy wjechał w zakręt - przekazał "Super Expressowi" asp. Krzysztof Bratz z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Jak dodaje mundurowy, motorniczy był trzeźwy, a nikomu z uczestników wypadku nic się nie stało. Na miejscu są bardzo duże utrudnienia w ruchu, bo zablokowana jest cała ulica Focha i ul. Jagiellońska od ronda Jagiellonów w kierunku ul. Focha. Taka sytuacja może potrwać nawet kilka godzin.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd.

4-latek zginął pod kołami tramwaju. Babcia chłopca zeznawała w sądzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.