Sprawę bada policja

Zderzenie osobówki z ciężarówką na DK 10 pod Bydgoszczą! Wśród rannych kobieta i dwójka dzieci [ZDJĘCIA]

Kolejny wypadek na drogach regionu! W poniedziałek, 24 lipca, przy wjeździe do Parku Przemysłowego w Bydgoszczy na DK 10, doszło do wypadku osobowego volkswagena i samochodu osobowego. Trzy osoby trafił do szpitala - to kobieta oraz dwójka dzieci. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się już bez utrudnień.