Skąd się bierze?

Żółty pył na samochodach i kałużach w Bydgoszczy! Mieszkańcy załamują ręce. "Boże, to jest wszędzie"

Żółty pył na samochodach w Bydgoszczy. Co to jest? To pytanie zadaje sobie coraz więcej mieszkańców naszego miasta, którzy zauważyli podejrzany żółty osad. Pył osiada wszędzie: na autach, rowerach, oknach i na ławkach. Co to dokładnie jest i czy jest dla nas szkodliwy? Wyjaśniamy, skąd się bierze się żółto-zielony pył i czy jest niebezpieczny dla ludzi!