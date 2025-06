Życzenia imieninowe dla Danuty 24.06.2025. Piękne i zabawne życzenia na imieniny Danusi [SMS, WhatsApp]

Imieniny Danuty. Życzenia, wierszyki, rymowanki imieninowe

Imieniny Danuty najczęściej obchodzone są 24 czerwca, 1 października oraz 16 lutego. Danuta może również obchodzić imieniny: 3 stycznia. Imię pochodzi od litewskiego słowa „danute” będącego połączeniem słów „niebo” i „ziemia”. Według „Słownika imion” Jana Grzenia źródłosłów nie jest do końca ustalony. Najprawdopodobniej składa się on z elementu „dan” i i przyrostka „-ut” będącego zdrobnieniem. Uważa się że „dan” pochodzi od nazwisk litewskich takich jak Danejko, Danejkowicz utworzonych od imienia Daniło (forma imienia Daniel występująca u Słowian wschodnich) - podaje kalbi.pl. W źródłach staropolskich występują imienia Danickie, Donike, które mogą być podstawą imienia Danuta. Najstarsze zapisy tego imienia wyszły spod pióra Jana Długosza i odnoszą się do córki księcia litewskiego Kiejstuta, Danuty Anny. Imię może też pochodzić od łacińskiego słowa „donata" (darowana przez Boga).

W Dniu Twojego Święta

Składam Ci życzenia

Aby się spełniły

Wszystkie Twe marzenia

Które są dla Ciebie

Jak słońce dla świata

Niech szczęśliwie płyną

Twe piękne Lata

***

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

***

Życzenia dla Danuty - NAJLEPSZE propozycje! [24 CZERWCA]

***

Droga Danuto,

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

***

Kochana Danutko,

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęście i długich lat.

***

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

***

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

***

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki dziś są Twoje imieninki!

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

***

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobie życzy…

***

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin.

Twoich życzy...

***

