Życzenia imieninowe dla Marii 16.07.2025. Zobacz krótkie wierszyki i piękne rymowanki

Imieniny Marii: życzenia, wierszyki, rymowanki 16.07.2025

To wyjątkowa data, którą warto uczcić ciepłymi słowami i serdeczną pamięcią o wszystkich Mariach w naszym otoczeniu – mamach, siostrach, babciach, koleżankach czy sąsiadkach. Imieniny to piękna tradycja, dzięki której możemy na chwilę zatrzymać się w codziennym biegu, złożyć życzenia i wywołać uśmiech na twarzy solenizantki.

Z tej okazji przygotowaliśmy listę najlepszych życzeń imieninowych, które doskonale sprawdzą się zarówno w formie krótkiego SMS-a, jak i jako wiadomość wysłana przez Messengera, WhatsAppa czy e-maila. Znajdziecie tu zarówno klasyczne życzenia, jak i urocze wierszyki oraz zabawne rymowanki – tak, aby każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego dla swojej Marii.

Zobacz: MEMY na urodziny! Zobacz najśmieszniejsze obrazki w internecie [GALERIA]

Nawet najkrótsze „Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!” potrafi wywołać uśmiech. Jednak jeśli chcecie podkreślić, że zależy Wam na tej relacji i na tym, by Maria poczuła się naprawdę wyjątkowo – wybierzcie nieco bardziej rozbudowane życzenia.

Niech 16 lipca każda Maria poczuje się ważna i doceniona! Bo imieniny to nie tylko data w kalendarzu – to świetna okazja, by powiedzieć dobre słowo, przypomnieć o swojej sympatii i wywołać radość w sercu solenizantki.

Życzenia imieninowe dla Marii 2025 - ZOBACZ śmieszne i krótkie wierszyki!

W Dniu Twojego Święta

Składam Ci życzenia

Aby się spełniły

Wszystkie Twe marzenia

Które są dla Ciebie

Jak słońce dla świata

Niech szczęśliwie płyną

Twe piękne Lata

***

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

***

Życzenia dla Marii - NAJLEPSZE propozycje!

***

Droga Marysiu,

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

***

Kochana Mario,

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęście i długich lat.

***

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

***

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

***

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki dziś są Twoje imieninki!

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

***

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobie życzy…

***

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin.

Twoich życzy...

***

źródło: wierszyki.org

Kajtek-Bocian podwórkowy ze Studziana Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.