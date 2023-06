Życzenia na Dzień Ojca 2023. Wyjątkowe, zabawne i piękne życzenia z okazji Dnia Ojca 23.06.2023

Dziś święto obchodzi Najdroższy Tata,

niech los mu z kwiatów życie uplata,

niech nie da poznać żadnych trosk i rzuci pod nogi pieniędzy stos.

***

Za wszystko Ci, Tato, dziękuję,

niezmiennie Cię dopinguję!

Dzisiaj Ci składam życzenia

najskrytszych marzeń spełnienia.

Ze swoich dzieci miej wielką pociechę,

przez życie idź ciągle z ogromnym uśmiechem!

Wszystkiego najlepszego Tato!

***

***

Na dzień Ojca ślę życzenia, bo to nie jest bez znaczenia.

Jesteś dobry dla mnie, Tato.

Chcę ci podziękować za to.

Wspierasz mnie od urodzenia, więc się nigdy już nie zmieniaj!

W Dzień Ojca życzę Ci wszystkiego najlepszego! Kocham Cię!

***

Niech Ci się spełnią pragnienia,

niech słonko zawsze Ci świeci!

Przyjmij te skromne życzenia

od kochających Cię dzieci.

***

Dziś dzień ojca Drogi Tato.

Co Ty dzisiaj powiesz na to?

Ślę Ci szczere me życzenia.

Czy w twym życiu to coś zmienia?

Mam nadzieję, że się cieszysz

i że dzisiaj się nie spieszysz.

Bo to święto jest dla Ciebie,

byś urządził je dla siebie.

***

Kochany tatusiu!

Dzisiaj jest dzień wyjątkowy,

ponieważ chce Ci powiedzieć,

jak wiele dla mnie robisz!

Zawsze wspierasz i służysz radą.

Dziękuję Ci za to!

***

***

Kochany Tato - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu zawsze jest fajnie:

i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować.

***

źródło: wierszykolandia.org

