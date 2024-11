Życzenia na imieniny Andrzeja 30.11. Zobacz gotowe wierszyki i śmieszne rymowanki dla Andrzeja! [SMS, Messenger, WhatsApp]

Policjanci rozbili nielegalną przetwórnię mięsa do kebabów! Zabezpieczono tony nieprzebadanego mięsa

Imieniny Andrzeja. Najpiękniejsze życzenia na imieniny Andrzeja - 30.11.2024

Imię Andrzej pochodzi z języka greckiego, w którym jest zdrobnieniem takich imion jak Androbulos, Androgenes, Andokrates, Andromedes, Andronikos. Wszystkie te formy zawierają rdzeń „aner”, co oznacza „człowiek, mężczyzna, taki jak mężczyzna" lub „dzielny, mężny". Do Polski imię to przejęte zostało z łaciny – w XI wieku pojawiły się pierwsze jego formy - czytamy na stronie kalbi.pl.

Imieniny Andrzeja najczęściej obchodzone są 30 listopada, ale Andrzej może obchodzić imieniny również: 10 grudnia, 6 stycznia, 19 stycznia, 26 stycznia, 1 lutego, 2 lutego, 4 lutego, 15 lutego, 18 lutego, 12 kwietnia, 27 kwietnia, 13 maja, 15 maja, 16 maja, 17 maja, 29 maja, 30 maja, 3 czerwca, 26 czerwca, 4 lipca, 12 lipca, 13 lipca, 16 lipca, 17 lipca, 21 lipca, 4 sierpnia, 19 sierpnia, 21 sierpnia, 29 sierpnia, 20 września, 23 września, 17 października, 20 października, 1 listopada, 10 listopada, 24 listopada, 28 listopada.

Składam Ci życzenia

Aby się spełniły

Wszystkie Twe marzenia

Które są dla Ciebie

Jak słońce dla świata

Niech szczęśliwie płyną

Twe piękne Lata

***

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

***

Życzenia dla Andrzeja - NAJLEPSZE propozycje! [30 LISTOPADA]

***

Drogi Andrzeju,

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

***

Kochany Andrzeju,

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęście i długich lat.

***

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

***

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygoda, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

***

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki dziś są Twoje imieninki!

***

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

***

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobie życzy…

***

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin.

Twoich życzy...

***

źródło: wierszyki.org