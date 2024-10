To już 13. edycja budżetu obywatelskiego w Elblągu. Czym jest ta inicjatywa? To znajdująca z roku na rok coraz więcej zwolenników wyjątkowa metoda podziału części wydatków publicznych. Polega na tym, że to sami mieszkańcy decydują, na jakie cele zostanie przeznaczona określona pula miejskiego budżetu. Najpierw mają prawo do zgłaszania własnych pomysłów. A potem - do głosowania, które z nich zasługują na poparcie, czyli na co te pieniądze zostaną wydane.

Sporo pieniędzy do podziału. Jak zagłosować nad budżetem obywatelskim Elbląga?

Elblążanie mają do wyboru 118 projektów. Pula na realizację zwycięskich zadań wynosi 4,2 mln zł – po 620 tys. zł na każdy z pięciu okręgów i 1,1 mln zł na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo w każdym z okręgów w mieście wydzielono po 30 tys. zł na tzw. małe projekty - wartość każdego z nich nie może przekroczyć 10 tys. zł.

- Przypominamy, że głosować można tylko jeden raz, zaznaczając maksymalnie pięć zadań z okręgu, do którego się należy oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską. Głosując należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia - informuje elbląski magistrat.

Głosy można oddawać elektronicznie - na przeznaczonej do tego stronie internetowej - albo tradycyjnie, czyli za pomocą papierowych kart, które są dostępne m.in. w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu i punkcie informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim. Karty można również pobrać i wydrukować ze strony internetowej budżetu. Jest tam też dostępna lista wniosków, na które można głosować.

Rekordowa liczba wniosków. Jakie pomysły na lepszy Elbląg?

W tym roku padł rekord. Na pierwszym etapie złożono bowiem aż 183 wnioski o finansowanie pomysłów ich autorów. Ostatecznie do głosowania zakwalifikowano 118 projektów. Co można wśród nich znaleźć?

To różnorodne propozycje - od infrastruktury drogowej (np. wykonanie chodników, poprawa stanu alejek w parkach i ścieżek rowerowych), przez wykonanie nowych nasadzeń zieleni, po poprawę estetyki miasta. Małe projekty dotyczą przede wszystkim działań integrujących lokalną społeczność, m.in. rodzinnych pikników, warsztatów czy pomysłów na pobudzenie aktywności fizycznej.

Zwycięskie projekty mają być ogłoszone w drugiej połowie listopada.

W poprzednim głosowaniu wzięło udział prawie 9,5 tys. elblążan. We wszystkich dotychczasowych edycjach budżetu obywatelskiego zrealizowano ok. 230 projektów za ponad 35 mln zł.

