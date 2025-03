Kierowca wjechał w słup, pasażerka nie żyje. 37-latek nie powinien wsiadać za kółko

Nikola wsiadła do auta znajomego. Chwilę później już nie żyła. Sąd nie miał litości dla pirata drogowego

Śmiertelny wypadek w Elblągu. Pasażerka nie żyje, kierowca zatrzymany

Tragedia w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie). W środę (12 marca) przed północą na al. Grunwaldzkiej doszło do śmiertelnego wypadku. Rozpędzone renault kangoo uderzyło w słup przy wysepce przejścia dla pieszych. Autem jechały dwie osoby. Pasażerka nie żyje, a 37-letni kierowca został zatrzymany w policyjnym areszcie.

Policjanci przebadali mężczyznę alkotestem. Wynik badania to 3 promile alkoholu w organizmie. Co więcej, 37-latek miał zasądzony do lipca 2025 roku, zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratura. Droga była zablokowana. Niestety, to nie jedyny śmiertelny wypadek w woj. warmińsko-mazurskim w ostatnim czasie.

