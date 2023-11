Policjanci zajrzeli do piwnicy 46-latka. Tych słoików nie dostał od babci

Elbląg. Narkotyki w piwnicy i mieszkaniu 46-latka. Amfetamina w słoikach

Dzielnicowi z Elbląga mieli podejrzenia, co do mężczyzny mieszkającego w ich rejonie służbowym. Dotyczyły one posiadania przez niego narkotyków. W poniedziałek (27 listopada) policjanci zapukali do mieszkania 46-latka, który miał tam miał zawiniątka z marihuaną i amfetaminą. Dodatkowo w przynależnej do mieszkania piwnicy znaleźli słoiki wypełnione sproszkowaną substancją. - Ta, po wykonaniu testów narkotesterem okazała się być amfetaminą. Mężczyzna był wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe. Teraz może mu grozić kara do 10 lat więzienia - mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.