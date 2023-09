Co za koszmar!

Jegłownik. W nocy zapaliło się mieszkanie na poddaszu i dach. 9 osób w szpitalu

27 strażaków dogasza pożar dwukondygnacyjnego budynku we wsi Jegłownik pod Elblągiem. W środę (20 września) po godz. 3 w nocy zapaliło się mieszkanie na poddaszu i dach. To stara kamienica, dach pokryty był dachówką. W pobliżu nie było innych zabudowań. Po pożarze 9 osób, w tym kobieta i troje dzieci, którzy wyskoczyli przez okno, trafili do szpitali.

Matka z trojgiem dzieci wyskoczyła z okna. Uciekali przed ogniem, ich stan jest poważny

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Grzegorz Różański poinformował PAP, że kiedy strażacy dogaszą pożar, swoje działania na miejscu zdarzenia będzie prowadzić policja. Różański wyjaśnił, że zapalił się dach i mieszkanie na strychu. Kobieta i troje dzieci w wieku lat 7, 8 i 9, wyskoczyli przez okno z płonącego mieszkania, jeszcze przed przyjazdem strażaków. - Stan zdrowia kobiety i trójki dzieci, którzy nocą wyskoczyli z okna płonącego budynku jest poważny - poinformował rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Cała czwórka jest poparzona, mają też urazy związane ze skokiem z wysokości. Mieszkali na użytkowym poddaszu w dwupiętrowej kamienicy.

Strażacy przeszukiwali każde z mieszkań płonącego budynku. Okazało się, że zamieszkiwało go w sumie 12 osób, ale jedna z nich była w czasie pożaru pod innym adresem. W sumie ewakuowano 11 osób, z których aż 9 trafiło do szpitali. Sześcioro z nich to dzieci.

Dyżurny straży pożarnej powiedział PAP, że na miejscy było pięć karetek pogotowia i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gdańska. Na miejsce pożaru przyjechało kierownictwo warmińsko-mazurskiej straży pożarnej, m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego i komendant miejski z Elbląga oraz grupa operacyjna. W związku z akcją gaśniczą zablokowana jest trasa S-22 między Malborkiem, a Elblągiem w Jegłowniku. GDDKiA podaje, że objazdy wyznaczono przez wieś Karczowiska Górne. Działania strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z nocnej akcji strażaków.