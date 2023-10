Elbląg. Rabunek ze szlifierką w ręku. Policja zatrzymała 37-latka

W czwartek (12 października) w Elblągu do jednego ze sklepów spożywczych wszedł 37-latek, trzymając w ręce włączoną szlifierkę kątową. Zagroził jej użyciem i zażądał wydania pieniędzy. Zrabował w ten sposób kwotę 200 złotych i opuścił sklep. W poniedziałek (16 października) rano do jego mieszkania zajrzeli policjanci i zatrzymali 37-latka. - Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania rozboju. Może mu teraz grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd aresztował tymczasowo 37-latka na 3 miesiące - mówi nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.