Zobaczył zdjęcia sąsiadów w sieci. Zamiast dać "lajka", włamał się ich do mieszkania

Rodzina w gminie Zalewo (woj. warmińsko-mazurskie) pochwaliła się rodzinnym wypadem, publikując zdjęcia w mediach społecznościowych. Nie umknęło to uwadze sąsiada, który zamiast dać "lubię to", postanowił... włamać się do ich mieszkania i okraść sąsiadów. Niestety, plan nie wypalił, ale mimo to 16-latek ma kłopoty. Szczegóły w dalszej części artykułu.