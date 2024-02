Wstrząsające szczegóły

10-latek zginął pod kołami BMW. Brat sprawcy pomagał w ukryciu samochodu w lesie?

10-letni chłopiec wspólnie z kolegami przygotowywał się do wyjazdu na ferie, chłopiec miał wsiadać do autokaru gdy potrąciło go pędzące BMW. Kierowca nie próbował nawet zwolnić. Uciekł. Dziecko zmarło w szpitalu. Policjanci sprawcę zatrzymali w sobotę, w niedzielę zatrzymano kolejne dwie osoby, które próbowały ukryć BMW w lesie.