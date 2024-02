Ten dom straszy. Był jak sala tortur. To tutaj męczono Kamilka z Częstochowy

Ta sprawa zszokowała nie tylko mieszkańców Dąbrowy Górniczej czy województwa śląskiego i Polski. O orgii zorganizowanej przez księdza Tomasza Z. w nocy z 30 na 31 sierpnia 2023 roku, rozpisywały się media w Wielkiej Brytanii, Słowacji a także Czech. Nasi sąsiedzi pisali wprost: "Sodoma i Gomora". Jako pierwsza o orgii w mieszkaniu służbowym parafii w parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, poinformowała "Gazeta Wyborcza".

Ksiądz Tomasz zorganizował gejowską imprezę pełną leków na potencję, gdy jeden z jej uczestników zasłabł, a drugi wezwał pogotowie, wyrzucił kolegę za drzwi, a nagiego mężczyznę zostawił leżącego na podłodze. Gdy zespół ratownictwa medycznego przybył na miejsce, ksiądz Tomasz nie wpuścił ratowników do mieszkania. Weszli do środka dopiero, gdy przyjechała policja. Nieprzytomnego mężczyznę zabrano do szpitala.

A sam zainteresowany pojechał wygrzewać się do Turcji, ale dopiero gdy sprawa nabrała medialnego rozgłosu - czyli dopiero po miesiącu od nocnych wydarzeń.

Sprawy nie chciał komentować proboszcz parafii

Proboszcz parafii, w której doszło do zdarzenia, nie chciał wypowiadać się w temacie. Odsyłał z pytaniami do sosnowieckiej kurii. Ta z kolei, poza wydanym 20 września komunikatem, nie udziela odpowiedzi na pytania.

- Na tym etapie sprawy odsyłam do naszego komunikatu z 20 września br., który jest naszym jedynym stanowiskiem na tę chwilę. Prace komisji wciąż trwają - informował wówczas ks. Przemysław Lec, rzecznik sosnowieckiej diecezji.

W komunikacie z kolei mogliśmy przeczytać, że: "12 września 2023 roku, proboszcz parafii pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej poinformował pisemnie Kurię Diecezjalną w Sosnowcu o „interwencji pogotowia i policji" w mieszkaniu jednego z księży".

Tego samego dnia powołano komisję, która w trybie pilnym ma wyjaśnić fakty i okoliczności zaistniałej sytuacji.

W świetle dotychczasowych ustaleń Komisji należy nadmienić, że jej ustalenia różnią się od informacji przedstawionych przez niektóre media - czytalimśmy w komunikacie.

Gdy ksiądz wypoczywał w Turcji, prokuratura gromadziła materiał dowodowy

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej byli wściekli, uważali, że biskup nie potraktował sprawy poważnie i zareagował dopiero po naciskach mieszkańców. Ostatecznie biskup ks. Grzegorz Kaszak odwołał z pełnienia wszystkich duchowy funkcji ks. Tomasza. Sprawą zainteresował się również Watykan. ostatecznie 24 października Nuncjatura Apostolska w Polsce przekazała, że papież Franciszek, przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z posługi biskupa sosnowieckiego.

Jak przekazał Antonio Guido Filipazzi, Nuncjusz Apostolski, papież mianował administratora apostolskiego diecezji sosnowieckiej sede vacante w osobie arcybiskupa katowickiego Adriana Galbasa SAC.

Abp Galbas do parafian: "Przepraszam! Każdą i każdego. Przepraszam was, parafian tej parafii i mieszkańców Dąbrowy. Staliście się bez własnej winy częścią tej niesławy"

Podczas mszy w Bazylice NMP Anielskiej abp Adrian Galbas przepraszał za orgię na tutejszej plebanii oraz fakt, iż ludziom parafia ta kojarzy się nie z Maryją, ale z "bezeceństwem i grzechem". Treść wygłoszonej przez niego homilii zamieściła na stronie internetowej diecezja sosnowiecka.

"Gdy wpiszemy w internetowe wyszukiwarki hasło 'księża z Dąbrowy', albo nawet i samą 'Dąbrowę Górniczą', przeczytamy nie o świętości, a o grzechu. I pierwszą naturalną reakcją jest oburzenie i gniew. Zaraz potem wstyd" - mówił hierarcha. "Przepraszam! Każdą i każdego. Przepraszam was, parafian tej parafii i mieszkańców Dąbrowy. Staliście się bez własnej winy częścią tej niesławy. Nie wystarczy jednak sam gniew. Nie wystarczy wstyd. Potrzebne jest działanie. I chcę was zapewnić, że takie jest podejmowane. Jak dobrze wiecie trwa postępowanie w prokuraturze, z którą jako Kościół współpracujemy. Chcemy tu pomagać. Trwa także uczciwe postępowanie kanoniczne. Gdy zostanie zakończone, na pewno będziecie poinformowani o jego wyniku" - zapewnił abp Galbas.

Prokuratura stawia poważne zarzuty księdzu Tomaszowi

Na początku stycznia prokuratura postawiła zarzuty księdzu Tomaszowi. - Tomasz Z. został zatrzymany. Usłyszał cztery zarzuty. Trzy zarzuty dotyczą przestępstw związanych z narkotykami oraz ich udzielania. Jeden z nich dodatkowo jest powiązany z przekroczeniem wolności seksualnej innej osoby i obyczajności. Czwarty zarzut dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieudzieleniu pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia zdrowia i życia - przekazał SE prok. Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Jak dodał prokurator Łubniewski, ksiądz Tomasz Z. złożył obszerne wyjaśnienia, jednak ich treść nie będzie przez śledczych ujawniona.

Prokurator złożył wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla Tomasza Z. Sąd przychylił się do tego wniosku. Ksiądz Tomasz Z. Został aresztowany na najbliższe dwa miesiące.

Jak wynika z ustaleń "Super Expressu", okryty złą sławą ksiądz trafił do aresztu śledczego w sosnowieckiej dzielnicy Radocha.

