Takie warunki ma w więzieniu ksiądz Tomasz Z. Zielony spacerniak, a nawet siłownia!

Ksiądz Tomasz urządził orgię, która wymknęła się spod kontroli. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Ksiądz Tomasz Z., 10 stycznia usłyszał cztery zarzuty i decyzją sądu trafił do aresztu. Duchowny kilka miesięcy temu zorganizował gejowską orgię w swoim służbowym mieszkaniu na plebanii w Dąbrowie Górniczej.

Impreza miała charakter charakter czysto seksualny, a jej uczestnicy zażywali tabletki na potencję". Gdy zaproszony przez duchownego mężczyzna stracił przytomność, jeden z uczestników imprezy zadzwonił po pogotowie. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, duchowny nie chciał ich wpuścić do środka. Na miejsce wezwano policję i dopiero po interwencji wpuszczono ratowników do nieprzytomnego mężczyzny.

- Tomasz Z. został zatrzymany. Usłyszał cztery zarzuty. Trzy zarzuty dotyczą przestępstw związanych z narkotykami oraz ich udzielania. Jeden z nich dodatkowo jest powiązany z przekroczeniem wolności seksualnej innej osoby i obyczajności. Czwarty zarzut dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieudzieleniu pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia zdrowia i życia - przekazał w rozmowie z SE prok. Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Jak wynika z naszych ustaleń ksiądz Tomasz Z. trafił do aresztu śledczego przy ulicy Radocha w Sosnowcu. To areszt przeznaczony typowo dla osób tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających do dyspozycji Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Sosnowcu oraz Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej. Ponadto przebywają tu skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych, skazani oczekujący na skierowanie do odpowiednich typów i rodzajów zakładów karnych oraz skazani, skierowani do jednostki w związku z udziałem w czynnościach procesowych.

Areszt Śledczy w Sosnowcu posiada do dyspozycji 352 miejsca.