Gejowska orgia w kościele. Po skandalu diecezja zapowiada surowe konsekwencje

Skandal w parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej odbija się szerokim echem nie tylko w kraju, ale także i za granicą. Gejowska orgia, jaką pod koniec sierpnia zorganizował w swoim służbowym, należącym do parafii mieszkaniu ks. Tomasz Z., ma coraz większe i bezlitosne konsekwencje. To wszystko dzieje się nie tylko z powodu zgorszenia, jakiego dopuścił się w domu bożym ksiądz Tomasz Z., jego duchowni koledzy i inne osoby. Chodzi przede wszystkim o fakt, że księża na orgię zamówili sobie męską prostytutkę, która w trakcie harców i seksualnych wyczynów straciła przytomność. Do mężczyzny wezwano pogotowie, jednak pełni wstydu duchowni nie chcieli wypuścić ratowników medycznych do mieszkania. Z tego powodu w prokuraturze prowadzone jest postępowanie dotyczące nieudzielenia pomocy osobie w stanie zagrażającym życiu, a seksafera zatacza coraz szersze kręgi. Teraz Diecezja Sosnowiecka w mocnych słowach odniosła się do sytuacji księży, którzy brali udział w gejowskiej orgii.

Diecezja Sosnowiecka zapowiada surowe konsekwencje wobec księży, którzy brali udział w gejowskiej orgii

- Komisja wystosowała 21 września br. odpowiednie pisma z prośbą o udzielenie informacji na temat przebywających w czasie interwencji w Dąbrowie Górniczej innych niż użytkownik mieszkania osób duchownych. Te dane są niezbędne Komisji, a także biskupowi diecezjalnemu dla wykonania jego władzy utrzymania dyscypliny kościelnej, a przede wszystkim ukarania sprawców zgorszenia. Prawo kościelne przewiduje dla osób duchownych, które dopuściły się tego rodzaju występków najbardziej srogie kary, aż do wydalenia ze stanu duchownego włącznie. (kan. 1395) Ks. Tomasz Z., którego udział w tym, co wydarzyło się w Dąbrowie Górniczej w nocy z 30 na 31 sierpnia, nie budzi żadnych wątpliwości, został 21 września br. pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych do czasu wyjaśnienia sprawy i skierowany do zamieszkania poza parafią. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu deklaruje, że działając z poszanowaniem obowiązującego prawa, zrobi wszystko co jest w jej zasięgu, aby sprawę wyjaśnić, a winnych surowo ukarać. Zapewniamy również, że Wspólnota Kościoła i opinia publiczna będzie informowana o postępach dochodzenia aż – jak ufamy – do pełnego wyjaśnienia sprawy. Jesteśmy zdeterminowani, aby to zło wyrwać z korzeniami - napisał w komunikacie Diecezji Sosnowieckiej ks. Przemysław Lech, dyrektor biura prasowego.

Organizator gejowskiej orgii duchownych już wcześniej poniósł konsekwencje

Pierwsze konsekwencje wynikające z tamtego zdarzenia postanowiło wyciągnąć wydawnictwo, którego redaktorem był ksiądz Tomasz. Jak wynika z informacji "Wirtualnych mediów", ks. Tomasz Z. przestał być redaktorem „Niedzieli Sosnowieckiej” – dodatku do katolickiego tygodnika „Niedziela”. Dane księdza nie widnieją już na stronie internetowej wydawnictwo. Dane zostały usunięte po tym, jak "Gazeta Wyborcza" ujawniła co wydarzyło się podczas orgii w parafialnym budynku.

