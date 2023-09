Małżeństwo wyszło na kawę na balkon. Kobieta nie żyje, mężczyzna walczy o życie

Do tej tragedii doszło 4 września w jednej z kamienic przy ulicy Krzywej w Sosnowcu. Małżeństwo - pani Sylwia i pan Robert - nad ranem wyszło na swój balkon, by na świeżym powietrzu wypić poranną kawę. Nagle wszystko, na czym stali, zawaliło się i runęło. Pani Sylwia i pan Robert spadali 9 metrów w dół razem z balkonem. Niestety, 45-letnia kobieta nie przeżyła tej katastrofy, a jej mąż w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie do dzisiaj przebywa. Ich dzieci - Kuba i jego niepełnosprawny brat, Robert, który cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, w jednej chwili zostali pozbawieni opieki rodziców, dachu nad głową i środków do życia. W dniu katastrofy Kuba rozpoczynał naukę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, na kierunku technik żywienia w Technikum Gastronomicznym. Teraz m.in. osoby związane z tą szkołą podjęły się zorganizowania festynu charytatywnego, by pomóc Kubie i jego bratu w niezwykle trudnej sytuacji.

Katastrofa w kamienicy w Sosnowcu. Szkoła organizuje festyn pomocy dla chłopców, którzy stracili mamę

- Z inicjatywy Rady Rodziców SP nr 8, we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu oraz Stowarzyszenia Rozwoju Środuli został zorganizowany Festyn Charytatywny – Wspólnie Dla Kuby. Celem tego wydarzenia jest zebranie funduszy na pomoc poszkodowanym w tym wypadku. W tym momencie chłopcy: Kuba i jego brat przebywają pod opieką swojej pełnoletniej siostry. Mieszkają w hotelu Klubu Sportowego Zagłębie Sosnowiec. Pomaga im stryj – brat walczącego o życie ojca chłopców. Jednak rodzina wymaga również wsparcia materialnego. Zbiórki funduszy na ten cel podjęło się Stowarzyszenie Rozwoju Środuli. Środki będą gromadzone poprzez zbiórkę publiczną na festynie, dochody z przeprowadzonej na festynie aukcji oraz dochody ze sprzedaży potraw na festynie. Przygotowania jedzenia na festyn podjęli się koledzy Kuby ze szkoły – uczniowie starszych klas we wchodzącym w skład CKZiU Technikum Gastronomicznym w Sosnowcu. Gdy tylko dowiedzieli się o trudnej sytuacji młodszego kolegi, bez wahania zgodzili się poświęcić swój czas na przygotowanie prowiantu, aby mu pomóc - mówi Dominik Kowalski, rzecznik prasowy CZKZiU Sosnowiec.

Szczegóły festynu charytatywnego "Wspólnie dla Kuby"

Festyn rozpocznie się o godzinie 11:00, 23 września 2023 roku w sobotę na boisku przy ul. Naftowej 63H w Sosnowcu. W planach oprócz dobrej kuchni i licytacji między innymi: występy wokalne, pokazy motocykli, wozów strażackich, sztuk walki, malowanie twarzy, gry konkursy i różne zabawy.

Plan Festynu:

Policja, MPGO, Dmuchańce, popcorn, wata, gastronomia,

Wolontariusze, Harcerze, Klub Karate

Około 11:00 powitanie

11:30 Zumba z Julka

12:00 Atrakcje i zawody sportowe dla dzieci z animatorem MPGO

13:00 Zumba dla dorosłych po 13

po 13:30 Atrakcje dla dzieci ZBYSIO PYSIO

Pokazy ratownictwa (Dawid i ekipa)

14:15 Violinowe Miejsce

po 14:45 Występ Julia Mika i Kasia Jurasz

Występ Magdy Burdziak

około 15 Licytacje dla rodziny

Zumba z Julką po 15:30/16:00

16:00/16:30 Max Kolankov

Koncert Zespołu 418 po 17:30

po 18:30 rozdanie nagród