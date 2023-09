Nowe fakty

Wyszli na kawę na balkon, spadali 9 metrów w dół. Mieszkańcy nie wrócą do domów

Nie milkną echa katastrofy budowlanej, do której doszło w poniedziałek, 4 września, w Sosnowcu przy ul. Krzywej. Po zawaleniu się balkonu na 3. piętrze jednej z kamienic dwie osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Kilka godzin później ranna kobieta zmarła na operacyjnym stole. Teraz nadzór budowlany zdecydował, że 21 ewakuowanych z budynku mieszkańców nie wróci do swoich mieszkań.