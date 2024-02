Tragedia

10-latek zginął pod kołami rozpędzonego BMW. W miejscu tragedii palą się znicze

SES | Piotr Jędzura 14:19

Ta ogromna tragedia wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami Wawrowa pod Gorzowem Wielkopolskim. 10-letni chłopiec zginął pod kołami rozpędzonego samochodu krótko przed tym jak miał wsiąść do autokaru i pojechać na zimowy wypoczynek do Zakopanego. Sprawca uciekł z miejsca wypadku, szuka go specjalna grupa policjantów.