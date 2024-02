Ten dom straszy. Był jak sala tortur. To tutaj męczono Kamilka z Częstochowy

W lipcu 1998 roku, 22-letnia Agnieszka Wójtowicz, matka samotnie wychowująca synka, zniknęła bez śladu. Dopiero 10 miesięcy później, w oddalonym o ponad 300 kilometrów od Złotoryi Międzybrodziu Bialskim, w szambie obok domku letniskowego odnaleziono niezidentyfikowane ciało kobiety. Po latach, dzięki badaniom DNA zleconym przez Kamila, potwierdza się, że ciało należy do Agnieszki Wójtowicz. Dziewczyna była rozebrana, na jej głowie był foliowy worek. Na miejscu śledczy znaleźli także spodnie, sweter, zużytą prezerwatywę, niedopałki papierosów, bilet MZK Kęty, podpaskę, chusteczki higieniczne i włókna włosów -podaje Interia. Co wydarzyło się z Agnieszką? Tego nie wyjaśniło żadne prowadzone dotąd śledztwo. Sekcja zwłok wykazała jedynie, że 22-latka została najprawdopodobniej uduszona i ktoś próbował ją oskalpować.

Kto? Jej dorosły syn, Kamil, do dziś ma nadzieję, że sprawca tego morderstwa zostanie odnaleziony i ukarany. Mężczyzna aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na grupach dotyczących niewyjaśnionych zaginięć udostępnia posty z prośbą o pomoc w sprawie.

- Zwracam się po raz kolejny z prośbą o udostępnienie, być może kogoś ruszy sumienie i się odezwie. Udało mi się Mamę godnie pochować, ale to dopiero początek. Liczę na to, że człowiek, który skrzywdził moją Mamę w tak okrutny sposób odpowie za to... - pisze mężczyzna.

