Tajemnicze zaginięcie na Śląsku. Co się stało z 17-letnim Bartłomiejem?

Bruno wyjechał na wymarzone wakacje do Indii. Nigdy nie wrócił do domu

TO ROZRYWA SERCE

17-latek zaginął na Śląsku. Bartłomieja poszukuje raciborska policja

PRZECZYTAJ TAKŻE: Rafał P. zabił właścicielkę kamienicy i dozorcę, bo nie szedł mu interes z kurczakami. Teraz trafił za kraty

Policja w Raciborzu prowadzi intensywne poszukiwania zaginionego mieszkańca Kuźni Raciborskiej. 17-letni Bartłomiej Rogowski nie wrócił do domu i od tej pory nie kontaktuje się ze swoją najbliższą rodziną, która zgłosiła jego zniknięcie na komendzie. Mundurowi apelują do wszystkich, którzy znają miejsce pobytu 17-latka lub wiedzą, co się z nim stało, o pilny kontakt ze służbami.

RYSOPIS:

wzrost : 170 cm

włosy krótkie – proste

oczy brązowe

tatuaż na lewej dłoni w postaci litery „N”, na prawej dłoni tatuaż symbolizujący krzyż

Prosi się wszystkie osoby posiadające informacje na temat zaginionego o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu pod numerami: 478556200, 478556369 lub telefonami alarmowym: 112, 997.

Ryszard Jacek zaginął czy został zamordowany? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.