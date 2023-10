Tajemnicze zaginięcie

30-latek zniknął na oczach policjantów! Rodzina zgłosiła zaginięcie. Koniec wielkiej akcji poszukiwawczej

30-letni mężczyzna zaginął po tym, jak opuścił Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Wyszedł z budynku w niedzielę, 22 października, ok. godz. 9, ale z nieznanych przyczyn nie wrócił do domu. Mężczyzna nie miał przy sobie telefonu, a kamera monitoringu nagrała go, jak ruszył w stronę ronda Wyszyńskiego. Poszukiwania zaginionego trwały 5 dni.