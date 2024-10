Powódź w Polsce. Strażacy kierują siły do województwa lubuskiego. Tam dotrze fala kulminacyjna

Zaczęło się od rutynowej kontroli drogowej

Do zdarzenia doszło we wtorek, 22 października, w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej w Gorzowie. Policjanci drogówki zatrzymali do kontroli jeden z pojazdów. Kierowca został przebadany pod kątem trzeźwości i wyposażenia pojazdu. Za brak gaśnicy został ukarany mandatem.

- To była rutynowa kontrola - podkreśla w rozmowie z "Super Expressem" kom. Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp. - Kierowca przyjął mandat, wszystko odbywało się spokojnie.

Agresywny 83-latek zaatakował policjantów

Po chwili przestało jednak być spokojnie. Jak się okazało, kierującym był ksiądz, który brał udział w uroczystościach pogrzebowych. W pewnym momencie do interweniujących policjantów podszedł starszy mężczyzna, który chcąc stanąć w obronie duchownego, zaczął wygłaszać swoje racje, robiąc to w dość emocjonalny sposób.

- Policjanci prosili mężczyznę, aby odszedł, bo prowadzą kontrolę, w której on nie uczestniczy. Niestety mężczyzna nie posłuchał i w pewnym momencie z jego strony pojawiła się agresja - tłumaczy kom. Grzegorz Jaroszewicz. - Policjanci zdecydowali, aby wylegitymować mężczyznę.

Wściekli żałobnicy. "Bandyci!"

W tym momencie starszy mężczyzna stał się jeszcze bardziej agresywny wobec mundurowych. Na nagraniach, które krążą po sieci widać, że zaczął szarpać się z jednym z funkcjonariuszy i strącił mu z głowy okulary.

- Mężczyzna nie wykonywał poleceń, nie dał się wylegitymować. Ponadto szarpał się, doszło do naruszenia nietykalności cielesnej jednego z funkcjonariuszy - potwierdza rzecznik gorzowskiej policji.

Do krewkiego seniora dołączyli inni żałobnicy, którzy pod adresem mundurowych zaczęli wykrzykiwać m.in: "Zostawcie go!", "Bandyci!". W związku z narastającą agresją ze strony grupy osób zgromadzonej wokół, na miejscu pojawiły się kolejne patrole.

Agresywny 83-latek został umieszczony w radiowozie i przewieziony do komendy, gdzie po przeprowadzeniu czynności został zwolniony do domu.

- Mężczyzna będzie odpowiadał za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza - dodaje policjant.

Zgodnie z art. 222 § 1 kodeksu karnego, za ten czyn grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak podkreślił w rozmowie z "Super Expressem" rzecznik gorzowskiej policji, mężczyzna miał prawo wyrazić swoją opinię w sprawie kontroli drogowej księdza, jednak niepotrzebnie w tym przypadku górę wzięły emocje.

- Oczywiście mógł wyrazić swoje racje, miał do tego prawo. Jednak powinno się to odbyć w kulturalny sposób - mówi kom. Grzegorz Jaroszewicz.

Zdjęcia dzięki uprzejmości serwisu gorzowianin.com.

Mężczyzna stanął w obronie księdza, który wcześniej otrzymał mandat od policji. Najpierw odepchnął funkcjonariusza, kopał i uderzył w twarz. Został zatrzymany za naruszenie nietykalności policjantka. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet więzienia do lat… pic.twitter.com/3nxB1yVD0A— Służby w akcji 👮 (@Sluzby_w_akcji) October 22, 2024

