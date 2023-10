Ciało 65-latka ma klatce schodowej. Makabryczne odkrycie w Gorzowie

Prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim wyjaśnia, co doprowadziło do śmierci 65-latka, którego ciało znaleziono na klatce schodowej budynku przy ul. Złotego Smoka. Służby ratownicze dowiedziały się o wszystkim we wtorek, 10 października, przed godz. 19. W czasie oględzin, w których brał również udział prokurator, wstępnie wykluczono, by do zgonu mężczyzny doprowadziły osoby trzecie, ale jednocześnie nie udało się wyjaśnić, co się dokładnie wydarzyło. Ciało denata zabezpieczono na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok, która być może ujawni przyczyny śmierci 65-letniego mieszkańca Gorzowa Wielkopolskiego i definitywnie wykluczy, że doszło do przestępstwa. O sprawie napisał jako pierwszy Gorzowianin.com.