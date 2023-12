Przypomnijmy, do mrożących krew w żyłach zdarzeń doszło w lutym 2023 r. w Brójcach pod Międzyrzeczem (woj. lubuskie). Pracownik socjalny znalazł zwłoki 82-letniej kobiety. Seniorka została zamordowana w mieszkaniu. We wrześniu doszło do drugiego morderstwa. Tym razem ofiarą padła 75-latka. Ciało zostało odkryte w mieszkaniu w kamienicy. Do wyjaśnienia sprawy tajemniczych morderstw powołano specjalny zespół policjantów.

Nieoficjalnie miał dojść do zatrzymania mężczyzny. Co na to policja?

– Czynności trwają, nie podajemy żadnych szczegółów – mówi mł. asp. Mateusz Sławek z biura prasowego lubuskiej policji.

Według nieoficjalnych informacji, w środę, 27 grudnia, miał zostać zatrzymany młody mężczyzna. Miał również przyznać się do zabójstwa.

