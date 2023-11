Zabójstwo dwóch kobiet w Brójcach. Specjalny zespół ma schwytać mordercę

Najbardziej doświadczeni policjanci z pionu kryminalnego tropią mordercę mieszkanki Brójec pod Międzyrzeczem. Ciało 75-latki znaleziono 20 września br. Co ciekawe, to druga taka sama zbrodnia w tej małej wsi w Lubuskiem, po tym jak w lutym br. ujawniono zwłoki innej seniorki w wieku 82 lat. Mimo że w tej sprawie prowadzone są dwa osobne postępowania, to Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim nie wyklucza, że obu zbrodni dopuściła się ta sama osoba lub osoby. W najnowszym komunikacie policjanci poinformowali, że do ujawnienia sprawcy drugiego zabójstwa powołano specjalny zespół, w skład którego wchodzą funkcjonariusze kryminalni i dochodzeniowo-śledczy zajmujący się na co dzień tego typu zdarzeniami.

- Aby ustalić wszelkie okoliczności tej zbrodni, policjanci przeprowadzili szereg czynności procesowych i operacyjnych, co pozwoliło na znaczne zawężenie kręgu osób podejrzanych. Technicy podczas oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczyli wiele śladów kryminalistycznych, które poddawane są teraz wnikliwej analizie za pomocą najnowszych metod badań. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii laboratorium kryminalistycznego, uzyskane wyniki badań zabezpieczonych śladów mogą pozwolić na wskazanie osoby, która dopuściła się popełnienia przestępstwa. W sprawie zabójstwa 75-letniej mieszkanki Brójec śledczy założyli kilka hipotez, a czynności lubuskich policjantów i Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, która ją nadzoruje, prowadzone są wielotorowo - informuje Lubuska Policja.