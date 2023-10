i Autor: shutterstock Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego złapali podejrzanego o ekshibicjonizm nagiego mężczyznę, zdj. ilustracyjne

Ludzie wzięli sprawy we własne ręce

Nagi mężczyzna złapany przez mieszkańców! To grasujący od kilku lat ekshibicjonista?

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego złapali podejrzanego o ekshibicjonizm nagiego mężczyznę. O sprawie zostali powiadomieni policjanci, którzy zatrzymali 38-latka na ul. Kazimierza Wielkiego. Mundurowi odstąpili od ukarania go, dlatego że być może dopuścił się on innych nieobyczajnych czynów na terenie miasta, do których dochodziło w ostatnich kilku miesiącach.