Nie płacił czynszu przez 23 lata! Nie mogli uwierzyć, co było w mieszkaniu

Gorzów. Nie płacił czynszu przez 23 lata. Mieszkanie potrzebuje generalnego remontu

"Wszechobecny brud, zniszczone meble, odpadające kafelki, grzyb na ścianach czy fekalia na podłodze" - jak informuje Gorzowianin. com, tak wyglądają mieszkania w Gorzowie Wielkopolskim, których lokatorzy mają zostać eksmitowani. Taki los czeka łącznie prawie 500 rodzin, które otrzymały lokum w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, z czego 45 eksmisji zaplanowano już do połowy października. W tym gronie jest m.in. lokator, który nie płacił czynszu od 23 lat. Niestety, ale wiele mieszkań czekają teraz poważne prace.

- W odzyskanych lokalach trzeba będzie przeprowadzić kapitalny remont łącznie z wymianą urządzeń sanitarnych, stolarką okienną, drzwiową, podłogami czy wewnętrznymi instalacjami. Zamieszkujące w nich osoby nie przeprowadzały żadnych remontów, do których są zobowiązane. Ponadto swoim sposobem bycia, doprowadzali do dewastacji miejskiego mienia, a są incydenty rozkradania urządzeń i instalacji będących na wyposażeniu mieszkania - wyjaśnia Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie, którego cytuje Gorzowianin.com.

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, którzy zostaną eksmitowani do połowy października, trafią do lokali socjalnych, w tym do budynku przy ul. Złotego Smoka, i do lokali tymczasowych znajdujących się poza obszarem miasta.