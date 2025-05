Spis treści

Eisenhüttenstadt zaprasza do siebie i oferuje darmowe mieszkania

Eisenhüttenstadt, położone w Brandenburgii, tuż przy granicy z Polską na Odrze i oddalone około 100 km od Berlina, kusi perspektywą darmowego zakwaterowania. Program skierowany jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z Niemcami i chcą się przeprowadzić do tego kraju na stałe, m.in. specjalistów szukających nowych wyzwań, wykwalifikowanych pracowników i freelancerów. Okres próbny potrwa od 6 do 20 września, a zgłoszenia przyjmowane są do początku lipca.

Miasto z historią, architekturą i szansą na rozwój

Eisenhüttenstadt zostało założone w 1950 roku. Obecnie obchodzi swoje 75-lecie. Mimo dość krótkiej historii, jest to miasto z bogatą historią i unikalną architekturą socrealistyczną. Znajduje się tu największy zintegrowany kombinat hutniczy we wschodnich Niemczech, zatrudniający około 2500 osób. Miasto przyciąga miłośników architektury socrealizmu, a przestrzenne rozmieszczenie dzielnic nadaje mu niepowtarzalny charakter.

Jeden z nowych mieszkańców Eisenhüttenstadt, który przyjechał tutaj z Berlina, zakochał się w Eisenhüttenstadt od pierwszego wejrzenia.

„Przechodząc przez Karl-Marx-Straße, byłem pod wrażeniem budynków i powiedziałem żonie: „Przeprowadzam się tutaj”. Architektura była dla mnie impulsem do rozpoczęcia nowego życia w Eisenhüttenstadt”

– wyznał w krótkim filmie opublikowanym na instagramowym profilu miasta.

Jak zdobyć darmowe mieszkanie w Niemczech? Eisenhüttenstadt czeka na zgłoszenia

Wybrani uczestnicy projektu zamieszkają w sercu miasta na dwa tygodnie, żyjąc jak prawdziwi mieszkańcy. Władze zapewnią im wycieczki po mieście, wizytę w tutejszej hucie, a także różnorodne aktywności społeczne. Dla zainteresowanych stałą przeprowadzką do Eisenhüttenstadt, miasto oferuje dostęp do praktyk, staży, rozmów kwalifikacyjnych i możliwości zatrudnienia w lokalnych firmach. To idealna szansa dla Polaków, którzy chcą spróbować życia w Niemczech, jednocześnie pozostając blisko swojego ojczystego kraju.

Dlaczego Niemcy rozdają mieszkania? Eisenhüttenstadt walczy o przyszłość

Inicjatywa ma na celu ożywienie miasta, które po zjednoczeniu Niemiec straciło wielu mieszkańców, którzy przenieśli się do bogatszej, zachodniej części kraju. Populacja spadła z ponad 50 tysięcy do około 24 tysięcy. Eisenhüttenstadt nie jest jedynym miastem na wschodzie Niemiec, które doświadczyło tego zjawiska i dosłownie wyludniło się.

Darmowe mieszkania mają zachęcić nowych mieszkańców do osiedlenia się i przyczynienia do rozwoju Eisenhüttenstadt. Władze liczą szczególnie na Polaków, nie tylko ze względu na sąsiedztwo, ale doświadczenia z innych miejscowości na pograniczu, gdzie przybysze z Polski stanowią dużą część lokalnej społeczności.

"Próba życia w Eisenhattenstadt daje możliwość przetestowania swojego codziennego życia tutaj. Poznaj miasto, ludzi i możliwości – być może to początek nowego planu"

- zachęcają władze miasta

Co trzeba zrobić, by zamieszkać w Eisenhüttenstadt?

Żeby zgłosić się do programu, trzeba wejść na stronę internetową www.jetzt-pläne-schmieden.de, pobrać i wypełnić wniosek (w języku niemieckim) i następnie wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza online. Wnioski przyjmowane są do 5 lipca 2025 r.

Czy warto rzucić wszystko i przenieść się do Niemiec?

"Okres próbny" w Eisenhüttenstadt to szansa na poznanie realiów życia codziennego w Niemczech, bez ponoszenia kosztów zakwaterowania. Miasto, poza bogatą historią i unikalną architekturą, daje też możliwości rozwoju zawodowego. Eisenhüttenstadt może stać się miejscem do życia, zwłaszcza dla osób, które marzą o życiu za granicą i są gotowe na zupełnie nowe wyzwania.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie