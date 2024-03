Noworodek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Zatrzymano rodziców

Wziął psa i drut, teraz szuka go całe miasto! Jest nagroda za znalezienie zwyrodnialca

Lubuskie. 22-dniowy noworodek trafił do szpitala. Jest w ciężkim stanie

We wtorek 26 marca do Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie trafił 22-dniowy noworodek w bardzo złym stanie, ale bez obrażeń zewnętrznych. Był osłabiony, a wykonane badania ujawniły, że potrzebuje natychmiastowej, specjalistycznej opieki. Jak podał portal Gorzowianin.com, dziecko zostało przetransportowane do placówki w Poznaniu, która zawiadomiła policję o możliwości popełnienia przestępstwa.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lubuskie. Winni rodzice noworodka? Trwa dochodzenie

- Szpital w Gorzowie złożył zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa. Dziecko ma obrażenia. Prowadzimy czynności w tej sprawie. W środę 27 marca na polecenie Prokuratury Rejonowej w Gorzowie policjanci z Poznania zatrzymali rodziców. W czwartek 28 marca matka i ojciec zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie następnie zostaną przeprowadzone z nimi czynności – powiedziała w rozmowie potwierdziła nam prokurator Agnieszka Hornicka-Mielcarek, z Prokuratory Rejonowej w Gorzowie. Na piątek zaplanowano dalsze czynności.