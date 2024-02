10-letni Mateusz zginął pod kołami BMW. Sprawca uciekł. To oni go zatrzymali

10-letni Mateusz zginął pod kołami BMW. Sprawca usłyszał zarzuty, przyznał się do winy. Jest wniosek o areszt

Do tragedii doszło w piątek, 9 lutego, przed północą w podgrzowskim Wawrowie. Grupa dzieci pakowała walizki do autokary kiedy nadjechało rozpędzone BMW. Kierujący potrącił 10-latka i od razu uciekł z miejsca wypadku. Potrącony chłopiec zmarł w szpitalu.

Chłopiec z grupą dzieci był przy autokarze. Trwało pakowanie bagaży. Dzieci miały wyjechać na ferie do Zakopanego. Wtedy nadjechało BMW. Kierujący samochodem potrącił na poboczu 10-letniego chłopca. Od razu uciekł z miejsca zdarzenia. Jak relacjonują świadkowie nie zatrzymał się tylko uciekł przyspieszając.

Została powołana specjalna grupa policjantów do poszukiwania sprawcy śmiertelnego potrącenia dziecka.

– To są najlepsi specjaliści z różnych pionów – mówi podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

W sobotę, 10 lutego, kierowca BWM został zatrzymany kiedy wsiadał do taksówki na ulicy Ogińskiego we Gorzowie. To 26-letni Krzysztof P. Zostały również zatrzymane jeszcze dwie osoby. Brat kierowcy BMW 28-letni Arkadiusz P. i 24-letnia Paulina M.

Policjanci szukający sprawcy mierzyli się nie tylko z presja czasu, ale również z opinią publiczną. Cała Polska domagała się jak najszybszego zatrzymania sprawcy śmiertelnego potracenia dziecka. Policjanci w poszukiwaniach zastosowali szeroki wachlarz swoich możliwości.

– Do tego zatrzymania potrzebne były pomysł oraz kreatywność, a nie szablon. To dlatego mężczyzn został szybko zatrzymany – mówi podinsp. Maludy.

Sekcja zwłok tragicznie zmarłego 10-latka wykazała uraz wielonarządowe z przewagą obrażeń głowy i mózgu.

Wiadomo już, że 26-letni Krzysztof P. nie powinien był prowadzić. Ma czynny sądowy zakaz prowadzenia obowiązujący od lipca 2023 r. do lipca br. Miał przy sobie narkotyki i powiedział, że dzień przed tragicznym zdarzeniem brał narkotyki.

Krzysztof P. usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia. Przyznał się i wyraził skruchę. Krzysztof P. został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.

Do aresztu na miesiąc trafiła również Paulina M. Zostały jej postawione zarzuty poplecznictwa oraz posiadania narkotyków. Grozi jej kara do 5 lat więzienia.

Arkadiusz P. także odpowie przed sądem za poplecznictwo. Nie trafił jednak do aresztu, ale zastosowano wobec niego poręcznie majątkowe. Jak ustalili śledczy Paulina M. i Arkadiusz P. po wypadku pomagali kierowcy ukryć BMW w lesie.

W środę, 14 lutego, w Komendzie Głównej Policji w Warszawie gorzowskim policjantom podziękowano za całą akcję. Docenił ich komendant główny policji insp. Marek Boroń. W akjci brali udział podkom. Michał Wysmyk, naczelnik wydziału kryminalnego komendy miejskiej policji w Gorzowie, mł. asp. Monika Błażejczyk, detektyw wydziały kryminalnego oraz mł. asp. Kamil Błajewski detektyw wydziału kryminalnego.

