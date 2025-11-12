Policja przekazała smutne wieści. Nie żyje funkcjonariuszka. "Angażowała się w pomoc innym"

2025-11-12 21:37

Policja przekazała smutne wieści. Zmarła aspirant Monika Brojecka, funkcjonariuszka Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Policjantka przez ostatnie lata toczyła heroiczną i nierówną walkę z ciężką chorobą. Mimo ogromnej woli życia i wsparcia wielu osób, tego boju nie udało się wygrać.

Policja przekazała smutne wieści. Nie żyje funkcjonariuszka

Autor: Policja Gorzów Wielkopolski/ Materiały prasowe Aspirant Monika Brojecka
  • Nie żyje aspirant Monika Brojecka, funkcjonariuszka policji z Gorzowa. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie, z którą walczyła przez ostatnie lata.
  • Na co dzień zmarła policjantka prowadziła dochodzenia i pomagała ofiarom przestępstw. Poza służbą angażowała się w pomoc chorym dzieciom.
  • Komendant Główny Policji złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłej w imieniu całego środowiska policyjnego.

Nie żyje aspirant Monika Brojecka. Policjantka przegrała walkę z chorobą

Policja poinformowała o śmierci aspirant Moniki Brojeckiej z gorzowskiej komendy. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, funkcjonariuszka od dłuższego czasu zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Niestety choroba okazała się przeciwnikiem nie do pokonania.

Aspirant Monika Brojecka była funkcjonariuszką z powołania. Na co dzień służyła w wydziale dochodzeniowo-śledczym, gdzie prowadziła postępowania i niosła pomoc ofiarom przestępstw. Jak wspominają ją przełożeni i koledzy, miała niezwykłe serce dla potrzebujących.

Monika na co dzień prowadziła dochodzenia i starała się pomóc osobom, które stały się pokrzywdzonymi w przestępstwach. Poza służbowymi obowiązkami angażowała się także w pomoc innym. To dzięki niej w przeszłości wsparcie otrzymała dziewczynka, u której zdiagnozowano problemy z sercem czy też inne dziecko z chorobą nowotworową - czytamy w okolicznościowym wpisie poświęconym zmarłej policjantce.

Kondolencje Komendanta Głównego Policji

W obliczu tej tragedii całe środowisko policyjne łączy się w bólu z najbliższymi zmarłej. Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń w imieniu kierownictwa polskiej policji oraz wszystkich policjantów i pracowników złożył rodzinie i bliskim aspirant Moniki Brojeckiej „najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia”.

Zabił Natalię na oczach ich dziecka
