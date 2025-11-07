24-latek bez powodu zaatakował nożem przechodnia! Nożownikowi grozi 20 lat

Napad na ulicy w Sulęcinie

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na jednej z ulic Sulęcina. Napastnik, bez żadnego powodu, podbiegł do idącego mężczyzny, zadał mu cios nożem w okolice szyi i uciekł z miejsca zdarzenia. Pomimo odniesionych obrażeń, pokrzywdzony mężczyzna, resztkami sił zdołał dotrzeć do rodziny, która udzieliła mu pierwszej pomocy i powiadomiła pogotowie i policję.

Szybka akcja policji

Po przyjęciu zgłoszenia, na podstawie rysopisu sulęcińscy policjanci rozpoczęli poszukiwania nożownika. Szybko go odnaleźli. Ten na widok radiowozu próbował uciec. Został dogoniony przez funkcjonariuszy, obezwładniony i zatrzymany.

Zarzuty i areszt

Dzięki szybkim działaniom policjantów na miejscu zdarzenia oraz skrupulatnemu zgromadzeniu materiału dowodowego, śledczy przedstawili podejrzanemu zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenia czynności ciała trwających dłużej niż 7 dni.

- 24-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie potrafił wytłumaczyć powodu swojej agresji wobec nieznanego mu mężczyzny. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące – dodał asp. Mateusz Maksimczyk.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie