24-latek bez powodu zaatakował nożem przechodnia! Nożownikowi grozi 20 lat

Grzegorz Kluczyński
PAP
2025-11-07 12:01

24-latek trafił do aresztu po tym, jak w Sulęcinie (woj. lubuskie) bez powodu ugodził nożem w okolice szyi przypadkowego przechodnia. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia – poinformował w czwartek asp. Mateusz Maksimczyk z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie. Sprawę bada prokuratura.

24-latek zaatakował przypadkowego przechodnia

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Napad na ulicy w Sulęcinie

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na jednej z ulic Sulęcina. Napastnik, bez żadnego powodu, podbiegł do idącego mężczyzny, zadał mu cios nożem w okolice szyi i uciekł z miejsca zdarzenia. Pomimo odniesionych obrażeń, pokrzywdzony mężczyzna, resztkami sił zdołał dotrzeć do rodziny, która udzieliła mu pierwszej pomocy i powiadomiła pogotowie i policję.

Szybka akcja policji

Po przyjęciu zgłoszenia, na podstawie rysopisu sulęcińscy policjanci rozpoczęli poszukiwania nożownika. Szybko go odnaleźli. Ten na widok radiowozu próbował uciec. Został dogoniony przez funkcjonariuszy, obezwładniony i zatrzymany.

Zarzuty i areszt

Dzięki szybkim działaniom policjantów na miejscu zdarzenia oraz skrupulatnemu zgromadzeniu materiału dowodowego, śledczy przedstawili podejrzanemu zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenia czynności ciała trwających dłużej niż 7 dni.

- 24-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie potrafił wytłumaczyć powodu swojej agresji wobec nieznanego mu mężczyzny. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące – dodał asp. Mateusz Maksimczyk.

