Tragiczny finał poszukiwań grzybiarza. 43-latek znaleziony martwy w lesie koło Krosna Odrzańskiego

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-07 10:55

W czwartek, 6 listopada, wieczorem w lesie koło Krosna Odrzańskiego znaleziono ciało poszukiwanego 43-letniego mężczyzny. Jak się okazało, to mieszkaniec wsi Kosierz (gmina Dąbie). Mężczyzna wyszedł do lasu na grzyby i nie wrócił. Prokuratura bada okoliczności jego śmierci.

Tragiczny finał poszukiwań grzybiarza: 43-latek znaleziony martwy w lesie koło Krosna Odrzańskiego

Zaginięcie grzybiarza

W poniedziałek, 3 listopada, około godziny 9:00 mężczyzna wyszedł do lasu na grzyby i udał się w kierunku Lubiatowa. Od tej pory kontakt z nim się urwał. 43-latek przepadł bez śladu. Następnego dnia krośnieńska policja przyjęła zawiadomienie o jego zaginięciu. Mundurowi przez trzy dni sukcesywnie przeczesywali okoliczne miejscowości i kompleksy leśne.

W poszukiwaniach zaginionego mężczyzny policjantów wspierały zastępy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Specjalistyczna Służba Poszukiwawczo Ratownicza ze Świebodzina i Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Żar.

Niestety w czwartek po godz. 13:00 potwierdził się najgorszy scenariusz. W lesie pod Krosnem Odrzańskim odnaleziono ciało zaginionego 43-latka.

Prokuratura wszczyna śledztwo

- Postępowanie jest wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Krośnie Odrzańskim. Prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, czyli czynu z art. 155 kodeksu karnego – powiedział w rozmowie z Radiem ESKA prok. Łukasz Wojtasik z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Nieumyślne spowodowanie śmierci?

Prokuratura nie zdradza, kto mógł się przyczynić do śmierci mężczyzny.

Jeszcze dzisiaj odbędzie się sekcja zwłok. Niewykluczone są również zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci.

