Poszukiwania 31-latka na Warcie! Tak doszło do dramatu. Znajomi mężczyzny wszystko widzieli

Michał Michalak
2025-08-13 13:37

Policja w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi poszukiwania za 31-latkiem, który wszedł do Warty w pobliżu Przystani Sportów Wodnych. Kąpiel w rzece jest niebezpieczna, ale jak informują mundurowi, mimo to mężczyzna wszedł do wody i po kilku chwilach pływania zniknął pod taflą wody. Wszystko widzieli z brzegu jego znajomi, którzy powiadomili służby. Do zdarzenia doszło we wtorek, 12 sierpnia.

Gorzów Wlkp. 31-latek zniknął w wodach Warty. Trwa akcja poszukiwawcza

i

Autor: SHUTTERSTOCK (2) Gorzów Wlkp. 31-latek zniknął w wodach Warty. Trwa akcja poszukiwawcza
  • W Gorzowie Wielkopolskim zaginął 31-latek, który wszedł do Warty, mimo obowiązującego zakazu kąpieli.
  • Mężczyzna zniknął pod wodą po przepłynięciu krótkiego dystansu, a świadkami zdarzenia byli jego znajomi.
  • Trwają intensywne poszukiwania prowadzone przez policję, straż pożarną i służby ratownicze.
  • Jakie są konsekwencje lekceważenia zakazów kąpieli w rzece i co dzieje się z zaginionym?

Gorzów Wlkp. Poszukiwania 31-latka na Warcie

Już prawie 24 godziny minęły od zaginięcia 31-latka, który wszedł do Warty w Gorzowie Wielkopolskim. Mężczyzna spędzał czas ze znajomymi w sąsiedztwie Przystani Sportów Wodnych przy ul. Fabrycznej, ale postanowił wejść do akwenu. Jak poinformował "Super Express" komisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., mężczyzna zdołał przepłynąć tylko krótki dystans, po czym zniknął pod taflą wody.

- Wszystko działo się ok. godz. 14, a po zgłoszeniu wszczęliśmy poszukiwania za zaginionym. Działania trwały do późnych godzin wieczornych i zostały wznowione w środę rano. Są prowadzone zarówno na wodzie, jak i na terenie nabrzeża - mówi policjant.

Całe zdarzenie obserwowali z brzegu znajomi 31-latka - to oni wezwali na miejsce służby ratownicze. Jak dodaje Jaroszewicz, policja już wielokrotnie przestrzegała mieszkańców przed kąpielą w Warcie, która jest po prostu niebezpieczna, co zresztą pokazało ostatnie zdarzenie.

- To nie jest pierwszy taki przypadek, że prowadzimy poszukiwania za osobą, która postanowiła wejść do rzeki. Mogę tylko powtórzyć, że niesie to za sobą poważne zagrożenia, więc absolutnie odradzamy jakąkolwiek w Warcie i po raz kolejny przypominamy mieszkańcom Gorzowa i okolic, by nie ryzykowali w ten sposób - apeluje.

W poszukiwaniach 31-latka bierze udział nie tylko policja, ale również straż pożarna i Specjalistyczna Służba Poszukiwawczo-Ratownicza ze Świebodzina. 

O sprawie napisał wcześniej portal Gorzowianin.com.

