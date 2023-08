Szalony pościg w Słubicach. Kierowca BMW otrzymał 241 punków karnych

Takiego pościgu, jak w Słubicach, trudno uświadczyć nawet na filmach, bo uciekający przed policją kierowca BMW uzbierał 241 punktów karnych. Mundurowi poinformowali o wszystkim w czwartek, 17 sierpnia, choć do zdarzenia doszło już tydzień wcześniej, 10 sierpnia. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy funkcjonariusze drogówki zauważyli znanego im 20-latka, który prowadził BMW. Mężczyzna miał sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, ale nie miał zamiaru zatrzymać się na polecenie policjantów i ruszył do ucieczki, mimo że przewoził ponadto młodą kobietę z niemowlakiem. - Uciekinier nie dawał za wygraną i gnał ulicami miasta z nadmierną prędkością, wyprzedzał pojazdy, przekraczając linie ciągłe, przejścia dla pieszych, zmuszał pojazdy jadące z naprzeciwka do gwałtownego hamowania, omal nie doprowadzając do zderzenia. Przejeżdżał strefy wyłączone z ruchu, nie stosował się do sygnalizatorów świetlnych, przejeżdżał z impetem przejścia dla pieszych, nie zwracając uwagi, czy ktoś się na nim znajduje. Gnając, nie zwracał uwagi, że spod jego pojazdu, co chwilę, odrywały się kawałki plastikowych części, a z prawego koła spadła opona - informuje Komenda Powiatowa Policji w Słubicach.

Kierowca BMW popełnił 30 wykroczeń

W czasie pościgu ulicami Słubic kierowca BMW popełnił 30 wykroczeń. Udało się go zatrzymać na ulicy Obozowej, gdy stracił panowanie nad pojazdem, co skutkowało jego unieruchomieniem. Mężczyzna w konsekwencji swojego postępowania usłyszał zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym, złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. W sobotę, 12 sierpnia, na wniosek słubickiej prokuratury, sąd aresztował 20-latka na dwa miesiące. Za jego nieodpowiedzialne zachowanie grozi mu teraz do 8 lat pozbawienia wolności.

