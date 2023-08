Rozebrał się i zrobił to w fontannie. Przechodnie zbierali szczęki z chodników

Gorzów Wielkopolski: Mężczyzna kąpał się w fontannie

Wybryk, o którym mówi cały Gorzów, miał miejsce 30 lipca. Jak podaje lokalny serwis gorzowianin.com, jedna z mieszkanek zauważyła mężczyznę biorącego kąpiel w fontannie na Kwadracie. Według relacji czytelniczki i jej zdjęć 29-latek był w samych bokserkach! Wylewał na siebie żel pod prysznic, a potem spłukiwał. Musiała interweniować policja. Mężczyzna znany jest mundurowym. W przeszłości kąpał się kompletnie nago pod fontanną, za co został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych. Tym razem jednak to nie mundurowi wykonali karę na 29-latku. - Policjanci odstąpili od nałożenia mandatu karnego i zdecydowali że będzie prowadzone postępowanie wobec mężczyzny. To może zakończyć się nawet skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu - powiedział dla serwisu Gorzowianin Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Jakie kary za kąpiele w fontannie? Konsekwencje także dla zdrowia

Zdarzenie z 30 lipca może zostać zakwalifikowane jako nieobyczajny wybryk. Podobnie jest traktowanie na przykład uprawianie seksu w plenerze. Grozi za to kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych lub kara nagany. Warto jednak dodać, że woda w fontannie nie jest badana. Zatem prócz konsekwencji prawnych mogą wystąpić również problemy zdrowotne. W wodzie mogą występować drobnoustroje, wywołujące zatrucia pokarmowe, stany zapalne, choroby pasożytnicze, czy dolegliwości dróg oddechowych.