Międzyrzecz. Seria wypadków w nowym roku. Strażacy opublikowali zdjęcia

W bardzo wymowny sposób postanowili przemówić do kierowców strażacy z Międzyrzecz, przerażeni tym, że w ich powiecie w nowym roku doszło już do pięciu wypadków. Jedna osoba zginęła, a cztery inne zostały ranne w zdarzeniach, który miały miejsce w następujących miejscowościach: wypadek w okolicy Sierczynka (2 stycznia), wypadek na drodze Bledzew-Goruńsko (3 stycznia), wypadek na drodze wojewódzkiej nr 137 Międzyrzecz-Pieski (3 stycznia), wypadek w okolicy Templewa (3 stycznia), wypadek w okolicy Nietoperka na trasie S3 (7 stycznia). Strażacy z Międzyrzecza nie poprzestali na samej publikacji dających do myślenia zdjęć, ale opatrzyli jej również apelem do kierowców.

- Zmienna pogoda i temperatura w okolicy zera sprawia najwyraźniej trudności niektórym kierowcom. Zapomnieli, że jest okres zimowy, a prędkość pojazdu jak zawsze należy dostosować do panujących warunków. OSTRZEGAMY! DROGI SĄ ŚLISKIE, WARUNKI ZMIENIAJĄ SIĘ DYNAMICZNIE (...) Każde z tych zdjęć opisuje jakiś dramat, jakąś tragedię. Smutek, łzy, niepokój bliskich….. NOGA Z GAZU! O to proszą strażacy. Jak nikt wiemy, czym jest ludzka tragedia - kończą swój wpis strażacy.